Minda Industries legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Minda Industries veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 5,12 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Minda Industries 5,06 INR je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Minda Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,79 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 55,57 Milliarden INR im Vergleich zu 44,89 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,99 INR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 54,51 Milliarden INR gesehen.

Redaktion finanzen.at