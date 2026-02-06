|
06.02.2026 06:31:28
Minda Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Minda Industries präsentierte in der am 05.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Es stand ein EPS von 4,80 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Minda Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 4,05 INR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 50,18 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 19,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 41,84 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 5,17 INR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 49,80 Milliarden INR in den Büchern stehen werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.