Minda Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Minda Industries präsentierte in der am 05.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 4,80 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Minda Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 4,05 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 50,18 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 19,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 41,84 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 5,17 INR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 49,80 Milliarden INR in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at