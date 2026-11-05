Minda: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Minda äußerte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,08 INR, nach 3,60 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Minda im vergangenen Quartal 21,89 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 42,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Minda 15,35 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at