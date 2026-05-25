Minda: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Minda hat am 22.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,29 INR. Im Vorjahresviertel waren 2,21 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Minda 17,04 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 28,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13,21 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Minda hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 15,31 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 10,85 INR je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Minda 61,85 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23,03 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 50,28 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at