Mindark PE Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Mindark PE Registered lud am 19.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,19 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Mindark PE Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,080 SEK vermeldet.

Mit einem Umsatz von 16,0 Millionen SEK, gegenüber 16,6 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,32 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at