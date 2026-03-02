MindBio Therapeutics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

MindBio Therapeutics hat am 27.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,46 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,990 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at