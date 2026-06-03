MindBio Therapeutics zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

MindBio Therapeutics hat am 01.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,27 CAD. Im Vorjahresquartal waren -1,910 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at