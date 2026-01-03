KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
03.01.2026 02:12:44
Minderjährige in Bikini: Musks KI-Chatbot räumt Fehler bei Nacktbilder-Tool ein
Nutzer können den KI-Chatbot von Elon Musk zur Erstellung von Fotos nutzen. Doch die Bilder können so verändert werden, dass Menschen ungewollt fast nackt zu sehen sind. Der Chatbot Grok räumt Schwachstellen ein - spricht aber nur von "vereinzelten" Fällen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Börse aktuell - Live TickerATX geht fester ins Wochenende -- DAX letztlich etwas höher -- Wall Street schlussendlich uneins -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigte sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr stärker. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechselten ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.