Mindestens 100 Tote bei Drohnenangriff auf syrische Militärakademie

Beirut (Reuters) - Mindestens 100 Menschen sind bei einem Angriff auf eine Militärakademie in Syrien getötet worden.

Das Gelände sei durch bewaffnete Drohnen bombardiert worden, sagten ein Kriegsbeobachter und ein Sicherheitsmitarbeiter am Donnerstag. Kurz zuvor habe der syrische Verteidigungsminister eine Abschlussfeier verlassen. Bei dem Angriff auf die Akademie in der zentralen Provinz Homs seien Zivilisten und Militärangehörige getötet worden, teilte das syrische Verteidigungsministerium mit. Als Urheber nannte die Behörde "terroristische Gruppen". In der Erklärung wurde keine Organisation genannt. Keine Gruppe bekannte sich unmittelbar zu dem Anschlag. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte geht davon aus, dass mehr als 100 Menschen getötet und 125 verletzt wurden.

Nach Einschätzung der Vereinten Nationen von Mitte September droht der Bürgerkrieg in Syrien wieder auf breiter Front aufzuflammen. In den vergangenen Monaten kam es bereits in mehreren Gebieten des Landes wieder zu stärkeren gewaltsamen Auseinandersetzungen.

