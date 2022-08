Mindestens 15 Soldaten durch Sprengfalle in Burkina Faso getötet

Ouagadougou (Reuters) - In westafrikanischen Burkina Faso sind am Dienstag mindestens 15 Soldaten bei einem Anschlag getötet worden.

Ein Militärfahrzeug habe eine Sprengfalle ausgelöst und mehrere Soldaten getötet, teilte die Armee mit. Als andere Soldaten den Verwundeten zu Hilfe eilten, sei ein zweiter Sprengsatz gezündet worden. Die Soldaten seien auf einer Landstraße in der Provinz Bam auf die Mine gefahren. In der Region im Norden des Landes kommt es regelmäßig zu Angriffen von Islamisten auf Soldaten und Zivilisten. Gruppen, die mit dem Extremisten-Netzwerk Al-Kaida und dem Islamischen Staat in Verbindung stehen, sind seit mindestens 2015 in der Region aktiv.

Zu dem Anschlag kam es weniger als 24 Stunden nach dem Überfall eines Dorfes im Norden durch Bewaffnete, die nach Angaben des örtlichen Gouverneurs fünf Zivilisten und fünf Milizionäre, die die Kommune schützen sollten, getötet haben. Eine Woche zuvor töteten islamistische Kämpfer bei einem anderen Überfall in der Provinz Bam vier Soldaten und neun Milizionäre.

Die Kämpfe haben in Burkina Faso über 1,85 Millionen Menschen aus ihren Heimen vertrieben. In der gesamten westafrikanischen Sahelzone sind bislang Tausende Menschen den Kämpfen zwischen Armee und Extremisten zum Opfer gefallen.

