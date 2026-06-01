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01.06.2026 06:31:29
Mindmancer AB legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Mindmancer AB hat sich am 29.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,10 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Mindmancer AB ein Ergebnis je Aktie von -0,360 SEK vermeldet.
Das vergangene Quartal hat Mindmancer AB mit einem Umsatz von insgesamt 19,2 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 5,90 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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