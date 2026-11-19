Mindmancer AB präsentierte am 17.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,10 SEK gegenüber -0,180 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 17,59 Prozent auf 20,3 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 24,6 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at