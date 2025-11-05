Mindmancer AB stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mindmancer AB lud am 03.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Mindmancer AB hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,18 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,670 SEK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Mindmancer AB im vergangenen Quartal 24,6 Millionen SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 18,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mindmancer AB 30,3 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at