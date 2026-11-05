Mindspace Business Parks REIT Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Mindspace Business Parks REIT Registered hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 7,04 INR gegenüber 1,91 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,20 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,86 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at