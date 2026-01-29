|
29.01.2026 06:31:29
Mindspace Business Parks REIT Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Mindspace Business Parks REIT Registered präsentierte am 27.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,96 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,29 INR erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Mindspace Business Parks REIT Registered 8,28 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,62 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!