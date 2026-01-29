Mindspace Business Parks REIT Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mindspace Business Parks REIT Registered präsentierte am 27.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,96 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,29 INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Mindspace Business Parks REIT Registered 8,28 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,62 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at