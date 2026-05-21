Mindteck (India) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Mindteck (India) ließ sich am 19.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mindteck (India) die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Mindteck (India) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,18 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,13 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 1,04 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 0,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,04 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 9,86 INR gegenüber 9,02 INR im Vorjahr.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 4,03 Prozent auf 4,07 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte Mindteck (India) 4,24 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at