Mindteck (India) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mindteck (India) hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,34 INR. Im Vorjahresviertel hatte Mindteck (India) 2,36 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mindteck (India) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,81 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,06 Milliarden INR im Vergleich zu 1,02 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at