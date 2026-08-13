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13.08.2026 06:31:29
Mindteck (India) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Mindteck (India) hat am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Mindteck (India) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,62 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,74 INR je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 1,04 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 2,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,01 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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