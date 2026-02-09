Mindteck (India): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Mindteck (India) ließ sich am 06.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mindteck (India) die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,58 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,49 INR erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 1,00 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 3,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mindteck (India) 1,04 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at