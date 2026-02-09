|
09.02.2026 06:31:29
Mindteck (India): So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Mindteck (India) ließ sich am 06.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Mindteck (India) die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,58 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,49 INR erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig standen 1,00 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 3,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mindteck (India) 1,04 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!