Agent Aktie
WKN DE: A3EQ8C / ISIN: JP3160480004
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06.05.2026 15:01:08
Mindtrip's AI Flight Agent Wants to Solve the Messy Travel Plans Search Engines Can't
Instead of optimizing for simple routes, Mindtrip is focused on the complicated scenarios travelers actually face every day.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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