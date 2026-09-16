MindWalk zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

MindWalk stellte am 14.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,09 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,8 Millionen USD – ein Plus von 19,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MindWalk 2,3 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at