Minebea: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Minebea gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 53,03 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 27,12 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Minebea im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,25 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 426,57 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 366,93 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at