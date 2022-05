Minebea mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Minebea präsentierte in der am 12.05.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

Minebea hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 38,15 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 14,20 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 289,50 Milliarden JPY gegenüber 250,99 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 47,68 JPY gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 269,77 Milliarden JPY ausgegangen.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 170,08 JPY. Im Vorjahr waren 94,95 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 1.124,14 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 988,42 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 175,89 JPY prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 1.094,70 Milliarden JPY erwartet.

Redaktion finanzen.at