MINEBEA MITSUMI: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

MINEBEA MITSUMI hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 0,33 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MINEBEA MITSUMI noch ein Gewinn pro Aktie von 0,190 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,47 Prozent auf 2,68 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,54 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at