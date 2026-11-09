MINEBEA MITSUMI stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

MINEBEA MITSUMI lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

MINEBEA MITSUMI hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,300 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat MINEBEA MITSUMI 2,91 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,79 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at