MINEBEA MITSUMI veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

MINEBEA MITSUMI ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat MINEBEA MITSUMI die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0,79 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MINEBEA MITSUMI 0,280 USD je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,99 Prozent auf 2,75 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,46 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,64 USD beziffert. Im Vorjahr hatte MINEBEA MITSUMI 0,970 USD je Aktie verdient.

Das vergangene Geschäftsjahr hat MINEBEA MITSUMI mit einem Umsatz von insgesamt 11,04 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 9,99 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 10,58 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at