Minebea: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Minebea hat am 05.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 51,79 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 43,78 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,80 Prozent auf 453,92 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 369,64 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at