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09.11.2026 06:31:29
Minebea: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Minebea hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 73,98 JPY gegenüber 44,06 JPY im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 411,39 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 464,18 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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