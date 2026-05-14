Minebea zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Minebea präsentierte am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 123,63 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 42,25 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Minebea im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 432,15 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 374,82 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 246,60 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 147,58 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1 664,39 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Minebea 1 522,70 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at