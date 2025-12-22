|
MineHub Technologies: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
MineHub Technologies veröffentlichte am 19.12.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MineHub Technologies -0,020 CAD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat MineHub Technologies im vergangenen Quartal 0,4 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MineHub Technologies 0,4 Millionen CAD umsetzen können.
