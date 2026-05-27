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27.05.2026 06:31:29
Minera Alamos gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Minera Alamos hat am 25.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 CAD gegenüber -0,650 CAD im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 53,8 Millionen CAD – ein Plus von 1449,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Minera Alamos 3,5 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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