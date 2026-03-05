Minera IRL gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Minera IRL hat am 02.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Minera IRL vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,15 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 9,3 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 0,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,190 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Minera IRL ein Ergebnis je Aktie von -0,090 USD vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Minera IRL mit einem Umsatz von insgesamt 34,22 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,71 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um -4,17 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at