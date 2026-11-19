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19.11.2026 06:31:28
Minera IRL gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Minera IRL gab am 17.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 0,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Minera IRL mit einem Umsatz von insgesamt 2,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 64,43 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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