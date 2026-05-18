Minera IRL mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Minera IRL hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Minera IRL -0,010 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 23,19 Prozent auf 6,3 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at