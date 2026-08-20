|
20.08.2026 06:31:29
Minera IRL präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Minera IRL hat am 17.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 74,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Minera IRL -0,190 USD je Aktie generiert.
Umsatzseitig standen 4,1 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 52,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Minera IRL 8,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX in Rot -- Wall Street tiefer -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendiert zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fällt derweil zurück. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.