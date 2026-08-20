Minera IRL präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Minera IRL hat am 17.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 74,13 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Minera IRL -0,190 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen 4,1 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 52,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Minera IRL 8,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at