Minera IRL lud am 17.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 2,9 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 64,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at