Minera IRL stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Minera IRL hat am 17.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Minera IRL vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,3 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at