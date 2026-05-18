Minera IRL verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Minera IRL hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,27 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 6,3 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 23,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Minera IRL 8,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at