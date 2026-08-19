Minera IRL vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Minera IRL hat am 17.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 7,40 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,020 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 51,70 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at