Minera IRL zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Minera IRL hat am 17.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,11 USD gegenüber -0,240 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 8,2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at