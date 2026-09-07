Minera Valparaiso gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Minera Valparaiso äußerte sich am 04.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 275,88 CLP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 444,70 CLP je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,21 Prozent auf 404,91 Milliarden CLP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 381,23 Milliarden CLP erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at