Mineral Midrange: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Mineral Midrange hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,10 PLN. Im letzten Jahr hatte Mineral Midrange einen Gewinn von 0,270 PLN je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,3 Millionen PLN – eine Minderung von 50,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8,5 Millionen PLN eingefahren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,070 PLN gegenüber 0,200 PLN im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorjahr hat Mineral Midrange im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 17,42 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 13,32 Millionen PLN. Im Vorjahr waren 16,13 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at