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12.11.2026 06:31:28
Mineral Midrange: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Mineral Midrange veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mineral Midrange 0,010 PLN je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 58,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,6 Millionen PLN, während im Vorjahreszeitraum 2,9 Millionen PLN ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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