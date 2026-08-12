Mineral Midrange präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mineral Midrange präsentierte am 10.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mineral Midrange -0,030 PLN je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mineral Midrange im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 81,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,6 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel waren 3,1 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at