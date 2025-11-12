Mineral Midrange: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Mineral Midrange hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,01 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mineral Midrange -0,020 PLN je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,5 Millionen PLN generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,9 Millionen PLN ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at