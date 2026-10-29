Minerals Technologies Aktie
WKN: 885032 / ISIN: US6031581068
|
29.10.2026 22:39:31
Minerals Technologies Q3 Profit Edges Down
(RTTNews) - Minerals Technologies Inc. (MTX) on Thursday reported third-quarter net income attributable to the company of $42.7 million, or $1.37 per share, compared with $43.0 million, or $1.37 per share, in the year-ago quarter.
Net sales for the quarter increased 4% to $554.9 million from $532.4 million a year earlier.
Excluding special items, earnings per share were $1.53, compared with $1.55 in the prior-year quarter.
Operating margin narrowed to 11.7% from 13.3%.
The Consumer & Specialties segment's operating income fell 34% to $24.8 million, primarily due to higher energy, transportation and raw material costs. Meanwhile, operating income at the Engineered Solutions segment increased 9% to $48.7 million, supported by higher sales to steel and foundry customers and growth in environmental and infrastructure products.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Minerals Technologies IncShs
|
28.10.26
|Ausblick: Minerals Technologies legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: Minerals Technologies zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.07.26
|Ausblick: Minerals Technologies präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: Minerals Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Minerals Technologies legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Minerals Technologies IncShs
Aktien in diesem Artikel
|Minerals Technologies IncShs
|54,50
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: Dow geht schwächer aus dem Handel -- ATX schließt höher -- DAX schlussendlich über 26.000-Marke -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegten sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.