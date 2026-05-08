Mineralys Therapeutics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mineralys Therapeutics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Mineralys Therapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,47 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,790 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at