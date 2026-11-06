Mineralys Therapeutics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Mineralys Therapeutics stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,64 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,520 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at