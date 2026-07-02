Minerva Intelligence gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Minerva Intelligence hat am 29.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 75,00 Prozent auf 0,0 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,0 Millionen CAD gelegen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,020 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Minerva Intelligence ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,020 CAD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Minerva Intelligence in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 600 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,28 Millionen CAD im Vergleich zu 0,04 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at