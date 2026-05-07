Minerva Neurosciences hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Minerva Neurosciences hat am 05.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 2,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Minerva Neurosciences ein Ergebnis je Aktie von -0,500 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at